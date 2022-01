Caen. FOOTBALL (Ligue 1, 24e journée) : Le SM Caen ridiculisé à domicile devant Bordeaux (0-4)

Le film du match :

4e : Première occasion lancée par Bazile qui centre vers Karamoh mùais seul devant Carrasso, le jeune attaquant caennais manque le cadre.

11 : Sur une relance bordelaise, le ballon revient tranquillement sur Leborgne qui rate totalement sa passe en retrait et laisse Rolan filer seul au but et battre Vercoutre de près.

Caen : 0- Bordeaux : 1

22 : Déboulé de Malcolm sur le flanc droit, la frappe anodine de l'ailier bordelais est totalement manquée par Vercoutre qui laisse le cuir filer dans son but.

Caen : 0- Bordeaux : 2

62 : Nouveau raid de Kamano qui se joue aisément de toute la défense caennaise et vient glisser le ballon sous le ventre d'un Vercoutre impuissant.

Caen : 0- Bordeaux : 3

90+1 : Festival de Kamano sur le flanc gauche qui s'amuse de l'arrière garde normande, trouve Arrambari qui décale Plasil pour un tir rectiligne qui se loge dans le coin droit du but de Vercoutre.

Caen : 0- Bordeaux : 4

Le fait du match : Et si Karamoh avait marqué (4e)

La rencontre a basculé une première fois dès la 4e minute en ce mardi soir 7 février, dès la 4e minute quand sur un débordement de Bazile, le centre parvient à Karamoh qui seul au second poteau, manque sa tête en position idéale et rate le cadre. Quelques minutes après, Leborgne commettait l'erreur et envoyait Rolan ouvrir la marque...

L'homme du match : François Kamano (Bordeaux)

A l'image de l'attaque bordelaise qui a su profiter de tous les errements défensifs caennais, François Kamano s'est régalé tout le match face à un faible Leborgne et a bouclé les débats à l'heure de jeu sur un raid personnel. Son compère Malcolm s'est également illustré sur l'autre flanc, y allant même lui aussi de son but.

La Fiche technique :

Mi-temps :0-2, Arbitre : M. Bastien

Avertissement : Caen : Adeoti (50), Bordeaux : Sabaly (10e)

CAEN : Vercoutre, Leborgne, DaSilva, Yahia, Adeoti (Seube 63), Bessat, Delaplace (Makengo 45), Féret (cap), Karamoh (Rodelin 56), Bazile, Santini, entr : Patrice Garande

BORDEAUX : Carrasso, Gajic, Jovanovic, Pallois, Toulalan, Sankharé (Arrambari 84), Sabaly (Pellenard 81), Plasil (cap), Rolan (Laborde 74), Kamano, Malcolm, entr : Jocelyn Gourvennec.

BUTS : Bordeaux : Rolan (11), Malcolm (22), Kamano (62), Plaisil (90+2)

