Innovation : Arteko et ses loisirs créatifs 100% végétaux à Notre-Dame-de-Bondeville

Qui sont les porteurs du projet ?

L'entreprise a été créé en 2012 par Marianna Payovitch. Elle a été rejoint par Pauline Noack Fraissignes en 2014.

En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?



"Notre entreprise fabrique des bioproduits qui s'articulent autour de deux gammes, le plastique végétal et de la pâte à modeler. Notre innovation porte sur deux axes : d'un côté, nous avons créé une pâte à modeler de 100% végétale, que nous vendons sur notre site web mais également par l'intermédiaire de distributeurs ou de boutiques indépendantes. Notre deuxième innovation repose sur le fait d'avoir utilisé des plastiques déjà présents dans l'industrie de l'emballage et de les avoir adapté aux activités de loisirs créatifs. Nous fabriquons une grande partie de nos produits nous même, et la partie logistique est sous traitée à un centre de personnes handicapées."

Comment vous est venue cette idée ?

"J'avais déjà une histoire dans les produits naturels, j'étais intéressée par l'univers créatif et autour de moi, beaucoup d'artistes étaient malades à cause des produits qu'ils utilisaient. Je pense vraiment qu'il est important d'introduire des produits sains sur le marché."

Pourquoi pensez-vous remporter le concours « Y'a d'l'idée en Normandie ! » ?

"Parce que l'on surfe sur plusieurs tendances : de par l'exigence de santé que représente nos produits et de par l'explosion des activités créatives. En réponse au tout numérique, les gens ont envie de se réapproprier ce qu'ils peuvent faire avec leurs mains. On apporte une proposition pédagogique et créative aux enfants et aux adultes. De plus, nous sommes deux femmes à codiriger l'entreprise et c'est assez rare pour être souligné. Nous avons de belles ambitions et la ferme intention de nous développer à l'international. D'ailleurs, nous devrions embaucher dès 2016."