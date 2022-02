Bangkok (AFP). Thaïlande: le sanctuaire cible d'un attentat rouvre, un suspect recherché

Le sanctuaire de Bangkok touché par un attentat lundi soir a rouvert ses portes mercredi alors que la police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver un suspect filmé en train de déposer un sac à dos au milieu de la foule juste avant l'explosion. Une dizaine de moines bouddhistes ont tenu une petite cérémonie pour la réouverture dans la matinée du sanctuaire d'Erawan, petit temple à ciel ouvert, situé dans le quartier commerçant de Chidlom, au milieu des gratte-ciel et d'immenses centres commerciaux à plusieurs niveaux. Autour, quelques fidèles - y compris des touristes - sont venus prier à genoux face à la statue du dieu hindou Brahma, rapporte un journaliste de l'AFP. Le lieu a été restauré et seules les balustrades en fer tordues témoignent de la tragédie. Les éclats de verre, les morceaux de béton arrachés et les traces de sang ont été soigneusement nettoyés et le cratère formé par la bombe a été rebouché. L'attaque, sans précédent dans la capitale thaïlandaise s'est produite à une heure de pointe lundi sur l'une des artères les plus importantes du centre de la capitale et a fait 20 morts et plus de 120 blessés. Onze étrangers figurent parmi les victimes: des Chinois, des Singapouriens, un Indonésien, une Britannique résidant à Hong Kong et plusieurs membres d'une même famille malaisienne. Tommy Goh, originaire de Penang en Malaisie est l'un des premiers a avoir pénétré à l'intérieur du sanctuaire de nouveau ouvert. "Je viens tous les ans dans ce temple. Nous étions censés être ici autour de 19H00 lundi mais le taxi n'est pas venu à l'hôtel donc nous sommes allés ailleurs", a raconté cet homme de 56 ans, encore sous le choc. La police a identifié mardi un suspect grâce aux enregistrements des nombreuses caméras de surveillance et lancé un appel à témoins auprès de la population. Sur les images, un jeune homme, aux cheveux bruns frisés, apparaît vêtu d'un T-shirt jaune et d'un short foncé. Il vient s'asseoir devant les grilles du sanctuaire avant de glisser calmement sous un banc son sac à dos sombre qui semble lourd. Il quitte ensuite les lieux, un sac plastique bleu à la main et semble consulter un téléphone portable. - Sécurité renforcée dans les lieux touristiques - Mardi après-midi, une autre bombe a explosé à proximité de la station de métro Saphan Taksin, proche de la rivière Chao Praya, sans faire de victimes et la police thaïlandaise estime que les deux attaques sont liées. "C'est exactement le même type d'équipement utilisé", a déclaré mercredi à l'AFP le colonel Kamthorn Ouicharoen, de la police de Bangkok. Mais une source au sein des services du renseignement, qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat, a mis en doute cette théorie estimant que la seconde attaque était plutôt "destinée à semer le trouble" qu'à faire des victimes. L'enquête qui progresse permet maintenant à la police d'affirmer que le suspect de l'attentat du sanctuaire a des complices. "Je suis convaincu que l'auteur n'a pas agi seul", a déclaré Somyot Poompanmuong, chef de la police nationale, sur une chaine télévisée thaïlandaise. Si aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, les autorités semblent avoir exclu la possibilité qu'il s'agisse d'une action des insurgés musulmans du sud du pays. Cette région limitrophe de la Malaisie, en proie à un conflit qui a fait plus de 6.400 morts depuis 2004, est fréquemment touchée par des attentats mais jamais de cette ampleur. Et malgré les années de conflit, aucune attaque n'a jamais été confirmée hors de la région. Dans ce contexte, la junte au pouvoir a décidé de renforcer la sécurité dans les zones touristiques, notamment dans les lieux qui attirent de nombreux visiteurs chinois "pour regagner leur confiance" a indiqué le porte-parole de la junte, Winthai Suvaree. Dans la ville, la tension était palpable. "J'ai toujours vécu ici mais maintenant j'ai peur parce qu'ils peuvent frapper n'importe où", confie Sommai Gazem, qui tient un petit stand et cuisine des plats thaïlandais dans la rue, dans un quartier périphérique de Bangkok. "J'ai dit à mes enfants de rentrer tôt à la maison et de ne pas aller se promener comme avant", ajoute-t-elle. Dans les grands centres commerciaux proches du sanctuaire, la sécurité a été nettement renforcée et les allées étaient étrangement calmes. "Depuis lundi les membres de la sécurité ne contrôlent plus uniquement les visiteurs mais contrôlent aussi tous les employés, les sacs et les voitures", raconte Praphatsang, employé par l'un de ces centres. Habituée aux longues crises politiques, la Thaïlande a connu plusieurs épisodes de manifestations violentes mais jamais d'attentat à la bombe de ce type.

