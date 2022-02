Jayapura (Indonésie) (AFP). Indonésie: des débris d'avion repérés dans la zone où un appareil a disparu

Un avion indonésien effectuant des recherches pour retrouver l'ATR 42 qui s'est abîmé dimanche dans une zone montagneuse isolée de la province orientale de Papouasie avec 54 personnes à son bord a repéré des débris d'avion lundi, a indiqué un responsable. "Ce matin de bonne heure, un avion a emprunté la route et repéré des débris près d'Oksibil, mais nous voulons vérifier à nouveau maintenant", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère des Transports, J.A. Barata. L'appareil avait décollé dimanche de Jayapura, capitale de la Papouasie, pour Oksibil, et disparu dimanche des écrans radars une dizaine de minutes après avoir demandé l'autorisation de descendre pour l'atterrissage, alors que la météo était mauvaise. Des villageois avaient affirmé dimanche avoir vu l'appareil de la compagnie indonésienne Trigana Air s'écraser contre une montagne et trouvé des débris. La Papouasie est souvent desservie par de petits appareils et la météo a été à l'origine de plusieurs accidents ces dernières années. Air Trigana est une petite compagnie fondée en 1991. Ses avions desservent une quarantaine de destinations intérieures. Elle figure sur une liste noire l'interdisant de vol dans l'Union européenne. La compagnie a connu 14 incidents depuis son lancement, selon le Réseau de sécurité aérienne, qui répertorie les accidents aériens. L?Indonésie a un piètre bilan en matière de sécurité aérienne. En décembre, un avion de la compagnie AirAsia parti de Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, à destination de Singapour, s'est abîmé en mer de Java, provoquant la mort de 162 personnes, parmi lesquelles le copilote français.

