Lège-Cap-Ferret (France) (AFP). Cap Ferret: chute mortelle d'une jeune fille lors d'un show acrobatique pour France 2

Une enfant de 12 ans a fait une chute mortelle jeudi soir en effectuant un numéro de voltige encordée au phare de Lège-Cap-Ferret (Gironde) pour l'émission "Le Monument préféré des Français" diffusée sur France 2, a appris l'AFP vendredi de sources concordantes, confirmant une information de Sud Ouest. La jeune fille décédée a chuté sur "l'auvent en pierre du porche du phare", a expliqué la sous-préfète d'Arcachon, Dominique Christian, ajoutant que la corde de rappel à laquelle elle était suspendue pourrait "avoir manqué de longueur". "Les circonstances techniques de cet accident restent encore obscures et une enquête de la gendarmerie est en cours pour les préciser", a indiqué une source proche de l'enquête. La jeune victime effectuait sa prestation avec la compagnie de "voltiges chorégraphiées" dirigée par son père, qui l'encadrait lorsque le drame est survenu. "Son père était censé l'assurer, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, si la corde a lâché, s'il y a eu défaut d'assurance, ou un problème de matériel", a indiqué cette source proche de l'enquête. Pour tenter d'élucider les circonstances de l'accident, la gendarmerie a saisi le matériel utilisé dans le cadre du tournage pour "voir ce qui a été filmé ou pas, sachant qu'il y avait sur place des moyens aériens, notamment un drone", selon la même source. La compagnie de voltige acrobatique du père de la victime intervenait à la demande de la société de production Morgane TV, travaillant pour le compte de la série "Le Monument préféré des Français", animée par Stéphane Bern et diffusée sur France 2. Dans un communiqué, France Télévisions a fait savoir qu'elle avait demandé à la société de production Morgane d'"interrompre le tournage de l'émission dans l'attente de comprendre les circonstances qui ont conduit à ce drame." "France Télévisions et l'ensemble des personnels de France 2 s'associent à la douleur de la famille et lui adressent leurs plus sincères condoléances", ajoute la chaîne.

