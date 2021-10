Sortir dans la Manche : mercredi 3 juin

Le Trésor Normand revient pour une 5ème saison dès ce week-end à la ferme du bois jugan à Saint-Lô. Ouverture de cette nouvelle saison ce dimanche. Il sera ensuite ouvert les mercredis et dimanches pendant le mois de juin. Retrouvez les horaires et tarifs sur Le Trésor Normand



Samedi, un constest de skate et de trott' est organisé à Granville. Des initiations seront proposées en longboard, en skate électrique, en skate paddle et en trott'carver. Inscriptions sur place à partir de 13h, des lots seront remis à tous les participants. Rendez-vous, ce samedi, au skatepark de Granville.



A Regnéville-sur-Mer, le château s'anime à partir de ce week-end. Au programme : concerts, théâtre, expositions et marchés prendront place dans l'enceinte du château. Pour les spectacles payants, billetterie à l’office de tourisme d’Hauteville-sur-Mer et sur place avant le spectacle. Infos sur Regnéville-sur-Mer