Interpellé ivre et sans permis de conduire à Rouen

Les faits se sont déroulés lundi 25 mai à 3h30 du matin. Police Secours patrouille sur le Mont Riboudet lorsqu'elle aperçoit une Fiat Punto faire des embardées sur la route et circuler lentement. Tout à coup, le véhicule s'arrête. Les policiers se dirigent vers lui et constatent que le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité.

Il redémarre alors, grille un feu rouge et se dirige vers l'A150. La voiture circule à 100km/h lorsque le conducteur en perd le contrôle et vient percuter un feu tricolore. Il prend alors la fuite en courant et tente de se dissimuler derrière un buisson. Les policiers le retrouvent. Il a une plaie saignante au front et des douleurs à la jambe.

Les policiers font appel aux pompiers et aux services techniques pour sécuriser les lieux. L'homme, né en 1993 et demeurant à Rouen, était alcoolisé et a été placé en garde à vue. Il était en défaut de permis de conduire et le contrôle technique du véhicule n'était pas à jour. Il a également subi des prélèvements sanguins.