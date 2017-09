Triathlon de Caen. Une belle réussite!

Le week-end dernier avait lieu la 4e édition contre-la-montre du Triathlon de Caen à la Prairie de Caen (Calvados). Encore une belle réussite pour les organisateurs !

Les "4 Fantastiques", les "Pingouins", les "Caennettes", les "2 be 3" ou encore les "sardines" étaient de la partie. Environ environ 60 équipes (soit presque 10 de plus que l'an dernier) étaient réunies à l'occasion du Triathlon de Caen, organisé sous forme de contre-la-montre pour la 4e année consécutive dimanche 10 septembre 2017. Regroupant la natation, le vélo et la course à pied, le triathlon est une discipline complète qui nécessite un minimum d'entraînement.

Un mélange harmonieux

Nager en eau libre dans un eau à 17° aurait pu intimider les quelques 450 participants au bord de l'Orne dimanche dernier. "Pour beaucoup ça a été une découverte un peu compliquée mais finalement tout le monde avait le sourire, c'est le principal!", souligne Mickaël Richomme, l'une des pierres angulaires de l'organisation. Réunissant à la fois débutants et experts, l'organisation a pour réelle volonté de faire découvrir la pratique au plus grand nombre, et ce par le biais de différents formats : un triathlon XS, un "run and bike" pour les enfants et un triathlon S pour les plus courageux. "On a la particularité d'accueillir un grand nombre de non-licenciés. À côté de ça, des clubs régionaux venaient pour faire des chrono et se qualifier pour la Coupe de France qui aura lieu fin septembre. C'est un joyeux mélange entre des débutants et des experts régionaux", poursuit Mickaël Richomme. Parmi les habitués, l'équipe féminine d'Évreux Triathlon était présente :

Démocratiser la pratique et faire connaître le club

Avec plus de 50% de participants non-licenciés, le club organisateur y trouve un réel intérêt : "C'est un plus pour notre sport car on veut le faire découvrir à tous, mais c'est aussi un atout pour le club. Quand on touche les non-licenciés caennais et de l'agglomération, cela nous permet de les voir sur nos créneaux d'entraînement par la suite et de les fidéliser à la pratique", se réjouit le président du club, Matthieu Marchais.

Rendez-vous l'année prochaine !

En repartant sur les mêmes bases pour 2018, avec sûrement le même format, l'organisation compte bel et bien prendre en compte les avis des participants pour voir la liste d'inscrits s'agrandir à nouveau "En événementiel il y a toujours quelques détails à régler. C'est important de corriger ses erreurs d'année en année pour grandir", conclut Matthieu Marchais. "C'est une belle 4e édition. On essaie de s'améliorer à chaque fois et on pense déjà à l'année prochaine!", poursuit Mickaël Richomme.

Les résultats :

Triathlon XS "découverte" (300m natation, 10km vélo, 2,5km course à pied) :

Hommes : 1-Thomas Guy 31'03'', 2-Oscar Thersiquel (Hac triathlon) 32'22'', 3- Antonin Masson (Msa triathlon) 32'26''

Femmes : 1-Sophie Coffin 40'05'', 2-Adeline Chevallier 41'27'', 3-Valérie Durand 41'46''

Triathlon S contre-la-montre par équipe de 3 à 5 (750m natation, 20km vélo, 5km course à pied) :

Hommes : 1-EAC Triathlon 1h02'29'', 2-Les Bretons 1h05'53'', 3-Caen Triathlon 1h06'15''

Femmes : 1-Tri Girl Power 1h17'30'', 2-Hac Triathlon 1h19'34'', 3-Les Caennettes 1h20'08''