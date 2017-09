Irma : l'Eure et la Seine-Maritime débloquent des aides d'urgences

Le 09 septembre 2017 à 10:12 Par : Aurélien Delavaud

Après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles, l'heure est au bilan humain et matériel à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Pour aider à la reconstruction sur ces deux îles dévastées, les départements de l'Eure et de Seine-Maritime ont annoncé ce vendredi 8 septembre 2017 le déblocage d'une aide d'urgence pour un montant global de 110 000 €.