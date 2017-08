L'horoscope de ce lundi 28 août avec une bonne journée pour les Cancer, Vierge et Balance

Tous les jours, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25 :

Bélier :

C'est la période de rentrée scolaire. Soyez calme et patient envers vos enfants. N'exigez pas du printemps les fruits de l'automne. Chaque chose en son temps.

Taureau :

Vous aurez à souffrir d'une direction tatillonne. Être sous la férule hiérarchique exigeante et surveillant tous les détails.

Gémeaux :

Votre rôle d'éducateur sera entre autres de tenter de sortir du concept étriqué du permis et du défendu. Pour ce faire vous savez être à l'écoute et prêt à vous ouvrir et témoigner de votre expérience.

Cancer :

La tradition vous attire : vous vous sentez des ailes de passeur, de transmetteur d'histoires. Vous aimeriez bien élever le niveau de plafond de vos contemporains.

Lion :

Amoureux fou. Lorsque vous avez mal, votre moitié est votre seul remède. Ce que vous ressentez relève de la littérature fantastique. Les émotions sont là, la coupe est pleine.

Vierge :

Vous avez envie d'agiter votre carnet d'adresse. Reprendre contact avec la vie courante ; une espièglerie qui plane … qui fait de vous un meneur d'allure. Gros projet dans les cartons.

Balance :

Vous avez de l'intuition, votre plume est alerte et insolente. Si vous avez des rapports à faire ou des idées à inscrire. Toute affaire cessante mettez-vous à l'ouvrage.

Scorpion :

Vous avez un sens aigu de l'observation. Ça peut être pire chez son voisin que chez soi. On n'imagine pas à quoi on peut survivre.

Sagittaire :

Arrêtez d'être fataliste surtout si votre coeur crie famine. Vous recherchez quelqu'un pour qui trembler ? L'audace revient à grands pas … ne soyez pas faussement cynique si l'on vous approche.

Capricorne :

Vous aurez du mal à supporter le caractère obséquieux de l'un de vos collaborateurs déversant des trésors d'onctuosité. Ça va barder ; recentrage nécessaire.

Verseau :

A gérer quelques vives relations conflictuelles en famille. Quelle mouche à piqué votre progéniture pour être belliqueuse à ce point. Il va falloir arbitrer.

Poissons :

Journée favorable à tisser de nouveaux liens. Vous appréciez les changements et les nouvelles aventures. Toucher une fibre profonde, la foi dans le prodige.