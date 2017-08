À Rouen, des cafés logement pour répondre aux questions des étudiants

Pour aider les jeunes sur les questions de logement, le Centre régional information jeunesse (Crij) de Rouen (Seine-Maritime), organise des cafés logement. Autour d'un informateur jeunesse qui aide les étudiants à trouver un logement et les renseigne sur les aides et leurs droits.

Alors que la rentrée étudiante et les premiers déménagements approchent, le Centre régional information jeunesse (Crij) de Rouen (Seine-Maritime) organise des cafés logement les mercredi 23 et 30 août 2017. "On s'est rendu compte qu'au mois d'août il y a une demande de logement plus forte de la part des jeunes. Ce sont souvent des nouveaux étudiants qui arrivent en ville et qui ont besoin d'un logement pour pouvoir suivre leurs études", observe Samuel Danicourt, informateur jeunesse au Crij Normandie Rouen.

Depuis 2010, l'opération est un succès. Les cafés logement se tiennent autour d'un café et sans rendez-vous, où les membres du Crij sont disponibles pour aider et informer les étudiants sur les questions des aides et des droits.

Une équipe mobilisée toute l'année

"Le logement est une question qui se traite toute l'année. On a à notre disposition beaucoup de ressources pour éclairer les étudiants et leurs parents sur toutes les questions qui vont concerner le logement", poursuit Samuel Danicourt.

Toutes les thématiques sont traitées, du droit de toucher les aides à la recherche d'un logement. "Les étudiants sont souvent un peu perdus par rapport à ce qui existe. Nous, on est là pour montrer notre expérience et les accompagner au mieux".

Pratique. Les cafés logement se tiendront le 23 et 30 août 2017 au CRIJ Normandie de Rouen. 84 rue Beauvoisine à Rouen.