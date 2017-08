Football (Ligue 2): Quevilly-Rouen étrillé par Bourg-Peronnas ! 

Vendredi 11 aout 2017, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a subit une lourde défaite au Mans face à Bourg-en-Bresse lors de la 3ème journée de Domino's Ligue 2. Score final 4-1.

C'est la première défaite pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ce vendredi 11 aout 2017 lors de la 3ème journée de Domino's Ligue 2 face à Bourg-en-Bresse et une défaite sur le score de 4-1.

Le match

Alors que les Rouges et Jaunes encaissent un premier but par Merdji dès le début du match sur une perte de balle normande ce qui sera le seul but de la première mi-temps, ils vont encaisser deux autres buts en deux minutes par Perradin et Merdji. Alors que Mathieu Duhamel rate la possibilité de réduire la marque sur un penalty arrêté par le portier de Bourg-en-Bresse, c'est l'ancien quevillais Adama Sarr qui inscrit le 4ème but des visiteurs. Jordan Lefort sauvera le match en fin de rencontre pour sceller le score à 4-1.

Les buts

5è: Sur une mauvaise passe de Mendy, Oliveira renvoi le ballon dans les pieds de Begue qui se présente face à Hartock et qui glisse le ballon intelligemment à Merdji qui n'a plus qu'a pousser le ballon dans le but vide.

QRM: 0 - Bourg-en-Bresse: 1

67è: sur un coup-franc venant de la droite, Perradin envoi une tête magnifique en pleine lucarne d'un Hartock impuissant.

QRM: 0 - Bourg-en-Bresse: 2

68è: sur une contre attaque, Merdji est à la récupération d'un tir repoussé par Hartock et inscrit son 2ème but de la rencontre.

QRM: 0 - Bourg-en-Bresse: 3

75è: sur un centre en retrait de Begue de la droite, l'ancien joueur de Quevilly il y a trois saisons en CFA, adresse un plat du pied qui trompe une nouvelle fois Hartock.

QRM: 0 - Bourg-en-Bresse: 4

80è: sur un coup-franc d'Anthony Rogie, le défenseur central Jordan Lefort adresse une tête limpide en pleine lucarne.

QRM: 1 - Bourg-en-Bresse: 4

La fiche

Mi-temps: 0-1, Arbitre: DECHEPY Bastien

QRM : Hartock - Sery - Vignaud - Mendy - Lefort - Oliveira - Rogie - Basque - Gakpa - Duhamel - Taufflieb

Bourg-en-Bresse : Deneuve - Perradin - Amiot - Paye - Martin - Faivre - Hoggas - Nirlo - Boussaha - Begue - Merdji

L'homme du match

Avec un doublé inscrit lors de cette rencontre, l'attaquant de Bourg-en-Bresse Merdji est sans conteste l'homme du match de cette rencontre. Avec du sang-froid lors d'un premier but semble toute assez facile lors de l'ouverture du score et un enroulé du droit pour le 3ème but de la rencontre, Merdji a répondu a tout ce qu'on demande à un attaquant à savoir être la au bon moment et bien placé pour enchaîner les buts.

