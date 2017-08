Incendies: 3 hommes présentés à un juge en vue d'une mise en examen

Trois hommes vont être présentés à un juge vendredi matin en vue d'une mise en examen dans l'enquête sur des incendies destructeurs dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé une source judiciaire à l'AFP.

La justice soupçonne deux jeunes de 16 et 17 ans d'être à l'origine d'un incendie à Carro (163 hectares brûlés), et pourraient les mettre en examen pour "destruction volontaire par incendie". Le troisième homme, un homme de 42 ans, est soupçonné d'avoir causé un feu à Peynier (100 ha) et pourrait être mis en examen pour "destruction involontaire de bois ou forêt". Quatre départements du sud-est de la France et la Haute-Corse ont été pendant quatre jours la proie de feux violents qui ont détruit plus de 7.000 hectares de végétation sans faire de victimes.

A LIRE AUSSI.

Policiers attaqués à Viry-Châtillon: 7 jeunes en examen pour "tentatives de meurtres"

Des feux de forêt ravagent le Chili

De gigantesques feux de forêt embrasent l'ouest des Etats-Unis et du Canada

Incendies dans le Sud-Est: le dernier foyer important à Artigues "fixé mais pas maîtrisé"

Braquage de Kim Kardashian: des supects connus dans le banditisme