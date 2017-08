Canal +: Yves Calvi animera une émission aux horaires du Grand Journal

Le journaliste Yves Calvi animera chaque soir sur Canal+ une émission de décryptage en direct et en clair sur la tranche horaire occupée jusqu'en mars par le Grand Journal, annonce au Figaro jeudi le directeur général des antennes Gérald-Brice Viret.

"Nous avons perdu 50% d'audience sur cette case. Après dix ans de +Petit+ et de +Grand Journal+, nous écrivons une nouvelle page", indique Gérald-Brice Viret.

Le "Grand Journal", émission emblématique de la chaîne, avait été supprimée début mars faute d'audience.

"Nous avions pensé à lui dès l'an dernier, et l'avons approché ainsi que son producteur Jérôme Bellay. Yves Calvi animera une émission quotidienne de décryptage autour des enjeux économiques, sociétaux et politiques", annonce le dirigeant.

"Il portera un regard à la fois perspicace et accessible sur l'actualité. À l'heure des fake news, il est important de retrouver du sens", explique-t-il, ajoutant que "le dispositif comportera beaucoup de reportages".

Le journaliste de 57 ans, qui présente aussi la matinale de RTL, avait annoncé en mai son départ de LCI après seulement un an d'antenne.

Prévue chaque soir de 18H45 à 21H00, sa nouvelle émission dont le titre n'est pas arrêté sera rediffusée sur CNews en deuxième partie de soirée.

Sur Canal+, resteront à l'antenne en semaine Les Guignols, Catherine et Liliane, la Miss Météo. Le "Petit Journal" de Cyrille Eldin sera diffusé les samedis en fin d'après-midi, "et nous réfléchissons avec lui à un autre projet", annonce Gérald -Brice Viret.

"L'Effet Papillon" présenté par Daphné Roulier, "Le Tube" d'Isabelle Ithurburu et "Groland" sont reconduits.

Jamel Debbouze animera une émission hebdomadaire, le "Jamel Comedy Kids" et Antoine de Caunes, aux manettes d'une émission l'après-midi sur France Inter à la rentrée, aura également son programme sur Canal+, "une collection documentaire programmée en prime time à partir de décembre" dans laquelle il va "sillonner le pays pour faire découvrir une France positive et plus pop".

La chaîne, engagée dans un bras de fer avec les sociétés d'auteurs sur le paiement des droits, proposera une dizaine de créations originales, dont les suites d'Engrenages, de Versailles et de Baron Noir, et 400 films en première exclusivité sur Canal+, précise le dirigeant.

A LIRE AUSSI.

iTELE c'est fini, place à CNews, au décryptage et au débat

iTELE: grève sans précédent depuis Mai 68, les négociations reprennent mardi

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

Des annonceurs lâchent Hanouna, C8 compte produire des spots anti-homophobie

iTELE: la grève reconduite jusqu'à mercredi 12H à 87%