Homophobie : la Normandie touchée par la hausse d'actes malveillants

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, mercredi 17 mai 2017, l'association SOS Homophobie vient de publier un rapport qui fait part d'une augmentation des signalisations d'actes malveillants en Normandie à l'égard des homosexuels.

Après deux années année de baisse, l'antenne spécialisée SOS Homophobie a vu le nombre de témoignages d'actes ou de propos homophobes recueillis, augmenter de 19,5 % au niveau national. 1 575 témoignages allant dans ce sens ont été enregistrés en 2016, contre 1 300 en 2015, et c'est à noter, près de 3 500 en 2013. Les personnes trans sont parmi les premières victimes de cette hausse : +76% de témoignages recueillis sur un an.

La Seine-Maritime plus touchée

La Normandie n'est pas en reste dans ce rapport 2017, avec une quarantaine de faits signalés, dont la majorité ont été enregistrés en Seine-Maritime. Ce département recueille à lui seul plus de la moitié des actes homophobes signalés dans la région.

Le rapport précise que cette augmentation constatée ne signifie pas forcément qu'il y a une augmentation des actes homophobes, mais bien de signalisations d'actes via la plateforme SOS Homophobie. En juillet 2016, SOS Homophobie a ouvert sa 18e délégation régionale à Rouen. Une antenne locale qui peut expliquer à elle seule un plus grand nombre de cas signalés dans le département de la Seine-Maritime quand dans le reste de la Normandie. La Seine-Maritime fait partie des 13 départements où 20 cas et plus ont été signalés.

A LIRE AUSSI.

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie

En 2016, moins d'actes antisémites et racistes, plus de tolérance

Bronchiolite : la Normandie dans les trois régions les plus touchées