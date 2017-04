Calvados : une portion de l'autoroute A13 élargie à trois voies

À partir du mois de novembre 2017, une portion de l'autoroute A13 entre Pont-l'Evèque et l'échangeur n°30 de Dozulé (Calvados) va passer à 2x3 voies. Un élargissement nécessaire pour le confort et la sécurité des usagers. La mise en service est prévue au moins de juin 2020.

Les usagers de l'autoroute A13, entre Pont-l'Evèque et l'échangeur n°30 de Dozulé (Calvados) vont être ravis. Dès la fin de l'année 2017, des travaux d'élargissement vont commencer pour faire passer cette portion de 22 km de 2x2 voies à 2x3 voies. La mise en service est prévue au plus tard au mois de juin 2020. "L'élargissement est nécessitée par l'augmentation du trafic avec 40 000 véhicules par jour avec un pourcentage de poids-lourds importants aux alentours de 14%", explique Bernard Love, responsable d'opérations à la Société des autoroutes Paris-Normandie (Sapn) qui s'occupe du chantier.

Vitesse réduite pendant les travaux

Pendant les travaux, la Sapn va essayer de réduire au maximum les gènes de circulation pour les usagers de l'A13. "Il y aura toujours 2x2 voies de circulation mais les largeurs de voies seront malgré tout réduites pendant les travaux. On va passer à 2,80m alors qu'une largeur de voie normale est à 3,50m ce qui nécessitera une réduction de la vitesse", précise Bernard Love.

En revanche, après les travaux, avec les trois voies de circulation dans les deux sens, le trafic sera fluidifié. "Il y aura plus de confort et moins de bouchons". En ce qui concerne la sécurité, la bande d'arrêt d'urgence sera élargie. "Aujourd'hui elle fait environ deux mètres, elle va passer à trois mètres pour permettre aux gens en panne et aux usagers de pouvoir s'arrêter dans des conditions plus sûres".

Cet élargissement est une opération du plan de relance autoroutier, signé à l'été 2015. Le coût s'élève à 163 millions d'euros hors taxes, entièrement investis par la Sapn.