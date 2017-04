En Normandie (et ailleurs), des protections féminines chics et saines

Marie Revailhac & Noëlle Papay Et si l'on passait du tout jetable au tout lavable ? Exemple avec la startup Marie-Noëlle, implantée à Caen (Calvados).

Débarrasser la femme des perturbateurs endocriniens et autres produits chimiques qui viennent agresser son intimité. Tel est l'objectif de la startup Marie-Noëlle, une entreprise normande fondée par deux jeunes femmes soucieuses de leur bien-être et de celui des autres.

En créant une ligne de protections féminines lavables et écologiques baptisée Dans ma culotte, Noëlle Papay, 32 ans et Marie Revailhac, 37 ans sont aujourd'hui à la tête d'une startup implantée à Caen qui embauche 5 à 7 personnes et envoie ses produits partout en France et même au-delà, notamment en Belgique.

• LIRE AUSSI. Notre supplément complet Je suis Normand



Ce qui a réuni les deux jeunes femmes, un même constat: en France le règne du jetable dans le domaine du mouchoir, de la couche et de protection féminine est une dictature alors qu'à l'étranger et notamment aux USA, le produit lavable et réutilisable est depuis longtemps déjà revenu dans les moeurs.

Lutter contre irritations et les allergies

"Pourquoi utiliser systématiquement des produits jetables alors que les produits lavables fonctionnent très bien? " s'interrogent-elles en 2014, date de la création de leur entreprise. "En parlant avec beaucoup de femmes nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une attente face à la multiplication des allergies, des irritations, des mycoses, parfois pire à cause de produits qui génèrent en plus beaucoup de déchets". Les serviettes 100 % coton de Dans ma culotte ont pour cap le "zéro déchet ". Confectionnée pour supporter 200 cycles de lavage, la petite serviette hygiénique et ludique aux motifs colorés alimente quant à elle une filière de recyclage. Tout comme la coupe menstruelle en elastomer réutilisable 6 mois, un produit inventé en 1932 aux USA et remis au goût du jour par la startup caennaise.

Quant aux tampons jetables ceux-là, proposés par les deux chefs d'entreprise, ils sont totalement bio issu d'une filière de production écologique et locale.

Des produits écolo

En plein développement et alors qu'une nouvelle levée de fonds est à l'étude chez Marie-Noëlle, l'entreprise réfléchit déjà à étendre sa gamme vers les serviettes jetables et écologiques et pourquoi pas les mouchoirs. "En France, il est faux de dire que nous n'avons pas un environnement propice à la création et au développement d'une entreprise comme la nôtre. Si on veut, on peut," concluent Marie et Noëlle. Un état d'esprit qui ne leur interdit aucune ambition, y compris celle d'attaquer un jour le marché américain.

• LIRE AUSSI. Je Suis Normand, votre nouveau journal 100% gratuit et régional



A LIRE AUSSI.

Normandie: les premiers vêtements de chantier connectés sont fabriqués dans l'Orne

À Rouen, les pollens à l'assaut des allergiques cycliques