Ligue 1: le PSG croque Montpellier et met Monaco sous pression

Le PSG est en tête de la Ligue 1, au moins le temps d'une soirée: les Parisiens ont dominé Montpellier samedi au Parc des Princes 2-0 et obligent Monaco à réagir dimanche à Lyon en clôture de cette 34e journée.

Grâce à ce succès et aux buts d'Edinson Cavani (29e) et Angel Di Maria (48e), Paris dispose provisoirement de trois points d'avance sur le club de la Principauté.

Bien sûr, cette première place reste symbolique: il faudra attendre le résultat au Parc OL des Monégasques qui ont de surcroît un match en retard à disputer le 17 mai contre Saint-Etienne.

Mais c'est tout de même un signal fort adressé à l'ASM. Paris, à qui il ne reste désormais que quatre journées de championnat, vendra chèrement sa peau. Et dimanche, c'est Monaco, et plus le PSG, qui n'a pas le droit à l'erreur...

Face à Montpellier, le club de la capitale a livré un match plein d'intensité, comme l'avait réclamé l'entraîneur Unai Emery la veille. Après un premier quart d'heure hésitant, son équipe a mis la marche avant et multiplié les assauts vers la cage de Laurent Pionnier. Les Parisiens ont logiquement été récompensés à la 29e minute par un but de près d'Edinson Cavani, sur une passe décisive idéale de Blaise Matuidi.

44 buts en 44 matches

44 buts en 44 matches toutes compétitions confondues, l'Uruguayen impressionne toujours autant sur le plan statistique et est désormais à six unités du record établi par Zlatan Ibrahimovic quand il évoluait à Paris la saison dernière (50 buts en 51 matches).

Comme si cela ne suffisait pas, il s'est aussi fait passeur décisif, d'une subtile talonnade, transformée de belle manière par Angel Di Maria et sa frappée enroulée du gauche à la 48e minute, son 6e but en Ligue 1. Tout cela grâce à un gros pressing de Blaise Matuidi au départ de l'action. Double buteur contre Metz mardi, le milieu de la capitale a une nouvelle fois été très en jambes alors que les interrogations vont bon train sur son avenir en fin de saison.

Titularisé pour la 9e fois de la saison en championnat, Javier Pastore a lui aussi été précieux. Souvent à l'origine des combinaisons parisiennes, il s'est distingué par plusieurs ouvertures aussi lumineuses que sa nouvelle coupe de cheveux péroxydée. Il a toutefois quitté la pelouse en se tenant la cuisse droite, remplacé par Julian Draxler à la 80e.

Evoluant en contre, les Montpelliérains n'ont pas démérité et obtenu quelques grosses occasions comme la tête de Skhiri sur la barre à la 32e ou une frappe de Sessegnon repoussée en corner par Thiago Silva juste avant la pause.

Dans les cages parisiennes, Kevin Trapp a semblé à nouveau trop fébrile à l'image de cette grosse frayeur: sur un dégagement envoyé directement sur le dos de Cavani, la balle revenait tout droit vers son propre but. Heureusement pour le portier allemand, Serge Aurier sauvait le ballon sur sa ligne (51e).

Tout n'a donc pas été parfait pour le PSG, qui aurait peut-être pu avec plus d'opportunisme marquer davantage pour se mettre définitivement à l'abri. Mais le spectacle et la maîtrise technique étaient clairement de son côté. Les Parisiens lavent ainsi l'affront de l'aller, une défaite 3-0 à la Mosson, un score que Paris n'avait plus connu en Ligue 1 depuis novembre 2011...

Mais l'essentiel est ailleurs. Ils sont toujours en course pour ce titre si disputé. Et tout cela à cinq jours d'une demi-finale de Coupe de France contre... Monaco.

