Attaque chimique: Washington enquête sur une éventuelle complicité de Moscou

Les Etats-Unis enquêtent sur une éventuelle complicité de la Russie dans l'attaque chimique en Syrie imputée au régime de Bachar al-Assad, a indiqué mardi un haut responsable américain.

"Comment est-ce possible que leurs forces (russes, NDLR) se trouvaient dans la même base que les forces syriennes qui ont préparé, planifié et mené cette attaque (...) et ne l'aient pas su à l'avance?" s'est demandé ce responsable qui a requis l'anonymat. Selon un autre responsable de l'administration, Washington accuse Moscou de "semer la confusion dans le monde" sur le rôle du régime syrien dans cette attaque chimique, pour tenter de mettre en cause les rebelles ou les jihadistes du groupe Etat Islamique (EI).

