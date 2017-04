Gagnez vos entrées pour le Naturospace de Honfleur dans Tout l'or du monde

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017, écoutez Tout l'or du monde sur Tendance Ouest de 13h à 16h et remportez chaque jour 2 places pour le Naturospace de Honfleur.

Parmi une collection exceptionnelle de fleurs et d'arbres équatoriaux, dans une ambiance entre 25 et 28°C, ponctuée de brume et de pluie tropicale, le Naturospace de Honfleur propose une escapade au milieu des oiseaux et des papillons en liberté. Ce site couvert au climat régulé offre un étonnant voyage, un moment rare et inoubliable rempli d'émerveillement devant des espèces parmi les plus colorées du monde animal.

