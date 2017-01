Mercato au Stade Malherbe : "Je n'ai aucun dossier", assure Jean-François Fortin

À quinze jours de la fin du mercato d'hiver le 31 janvier 2017, les dirigeants du Stade Malherbe Caen (Calvados) ne semblent pas avoir de joueur dans le viseur. C'est en tout cas ce que déclare le président du club normand, Jean-François Fortin.

Président du Stade Malherbe Caen (Calvados) depuis 2002, Jean-François Fortin a vu passer plus d'un mercato. Serein alors que pour certains clubs le temps presse afin de trouver la ou les pépite(s) qui vont venir renforcer leur effectif, le patron normand fait preuve d'une grande sérénité. Il ne veut pas de "bouleversement". Interview.

Il vous reste 15 jours pour vous renforcer. Qu'attendez-vous de cette fin de mercato ?

"Je mets du sentiment dans ma gestion du groupe. Il y a des garçons qui sont bien, et qui parfois sont moins bien. Il arrive que l'entraîneur perde trois matchs de suite… et ce n'est pas pour autant que je ne leur fais plus confiance. Je suis plutôt du genre à échanger. S'il devait y avoir quelque chose au mercato, il faudrait que je sois certain que cette personne apporte un plus.

Quand on passe à côté d'un match, le staff technique va vous dire qu'il y a besoin de sept joueurs. Quand on fait un match comme celui contre Lyon, soyons honnêtes, on se rend compte que nous n'avons pas forcément besoin de renfort. Les joueurs qui sont là, ne méritent-ils pas de terminer la saison de la meilleure des manières ?"

Pourtant avant Noël, un renfort à Caen semblait évident…

"C'est sûr de sûr qu'il n'y aura pas de bouleversement au mercato. Il y aura au grand maximum une arrivée. Et faut-il encore que je sois certain qu'elle ne perturbera pas le groupe. Je vous jure que je dis la vérité : il n'y a aucun dossier. Toutefois, ce pourrait être un jeune."

Jean-François Fortin s'exprime sur le profil recherché :

Mathieu Bodmer a résilié son contrat à Nice et a proposé ses services à Caen. Pourquoi ne pas l'avoir pris ?

"Nous nous connaissons bien avec Mathieu. Il m'a envoyé un message après avoir pris la décision de quitter Nice, ajoutant que ça lui ferait plaisir de revenir à Caen. Je lui ai rapidement répondu que je serai ravi de le revoir, mais il se trouve que sur ce poste là et cette saison, nous ne recruterons pas Mathieu Bodmer".

