Normandie : des petites culottes disparaissent des jardins de particuliers

Le 15 janvier 2015, des résidents de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados) s'en allaient pour la première fois trouver le maire de la commune pour leur signaler que des sous-vêtements avaient été lancés dans leur jardin. D'autres en ont vu disparaître de leur étendoir. Deux ans après, les vols de petites culottes perdurent… Reportage.

Lorsqu'ils échangent leurs voeux en ce début d'année 2017, certains habitants de Saint-Martin-de-Fontenay au sud de Caen (Calvados), plaisantent en se souhaitant de ne pas se faire voler leurs sous-vêtements dans leur jardin au cours des douze prochains mois. Depuis un peu plus de deux ans, des administrés de cette commune paisible de 2 600 âmes déclarent s'en faire soustraire dans leur jardin. "Ça se passe essentiellement l'été, constate Stéphane, l'une des victimes du malfaiteur mystérieux. Je suppose qu'il fait le mur pour aller prendre la lingerie, essentiellement féminine, qui se trouve à sécher". Dans la rue Louis Lefèvre, où ils habitent, d'autres voisins ont été victimes de faits similaires.

Stéphane explique comment le malfaiteur procède:

Mots obscènes

"Ensuite, les sous-vêtements sont retrouvés dans la rue, dans d'autres jardins, dans des boîtes aux lettres ou dans les arbres, parfois accompagnés de mots obscènes", explique la maire de la commune, Martine Piersiela qui aimerait bien que cette plaisanterie "malsaine" s'arrête. Pour l'heure, personne n'a encore porté plainte.

Un précédent il y a 30 ans

Ce n'est pas la première fois visiblement que cette commune est victime de ce genre de pratique. "Dans les années 80, une personne volait également des sous-vêtements dans les jardins, mais depuis, elle est décédée", explique Alain, employé aux espaces verts à la mairie et qui réside à Saint-Martin-de-Fontenay depuis 32 ans. D'autres personnes s'en souviennent: "On en parlait déjà il y a 30 ans", corrobore une femme retraitée installée à l'entrée de la commune. Une plaisanterie qui ne la fait pas rire non plus.

