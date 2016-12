Normandie : arrestations de chauffards en série en une nuit

Arrestations en série pour les policiers de Seine-Maritime dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 décembre 2016. Ils ont successivement interpellé trois chauffeurs qui tentaient de fuir les contrôles.

Belle prise pour les policiers sur les routes de Seine-Maritime dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 décembre 2016. En l'espace de quelques heures, ils ont rattrapé plusieurs chauffards qui tentaient de fuir les contrôles.

Une arrestation musclée

La soirée commence vers 22h30 à Elbeuf (Seine-Maritime). Alors qu'ils sont en patrouille rue de la République, une Mercedes double à vive allure les policiers avant de dépasser une seconde voiture sur la droite. Au feu rouge suivant, ils se portent à sa hauteur et lui font signe de s'arrêter.

Le conducteur les ignore et repart à toute vitesse. Roulant à 90 km/h au lieu des 50 réglementaires, ils tentent de les semer, grillant au passage un feu rouge. Il se retrouve finalement coincé au niveau d'une chicane en béton, bloqué sur une voie par un autre véhicule arrivant en face.

Au cours du contrôle, l'homme, âgé de 34 ans, se rebelle et les agents finissent par le maîtriser au sol. Il est placé en garde à vue ou rébellion et refus d'obtempérer.

Sans permis, il grille un feu rouge devant les policiers

Le deuxième acte de la soirée se joue à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Vers 23h, les policiers en patrouille manquent de percuter une voiture qui grille un feu rouge sous leur nez.

Alors qu'ils intiment au chauffeur l'ordre de s'arrêter, celui-ci coupe ses feux et appuie sur l'accélérateur. Le chauffard s'engage alors rue Guynemer, ignorant les stops et feux rouges se trouvant sur son passage.

Il finit sa course rue du Docteur Calmette à Sotteville-lès Rouen. Le conducteur, âgé de 24 ans, décide d'y abandonner sa voiture et tente de s'enfuir à pied. Les policiers le rattrapent et découvrent en le contrôlant que son permis de conduire est annulé.

La fumée qui sort du capot de sa voiture ne l'arrête pas

La série s'achèvera au petit matin à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le chauffard est cette fois-ci repéré au niveau du rond-point du Zénith. Lui non plus n'hésite pas à brûler stops et feux rouges pour échapper aux forces de police. Il continue même de rouler alors qu'une épaisse fumée noire s'échappe de son capot.

Finalement contraint de s'arrêter au niveau de la rue Jacques Brel, le conducteur refuse de descendre de sa voiture. Il faudra finalement que les policers le forcent à descendre après avoir brisé la vitre passager. L'homme, âgé de 39 ans, souffle à 0,60 mg par litre d'air expiré.

A LIRE AUSSI.

Course-poursuite en Normandie entre la police et un conducteur de 14 ans

Seine-Maritime : ivre et sans permis, il vole du carburant et tente de renverser un policier

Course-poursuite en Normandie : interpellé, le chauffard ivre se cache sur la banquette arrière