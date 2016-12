Le message de Noël de Mgr Lebrun, archevêque de Rouen

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen (Seine-Maritime), adresse aux fidèles son message de Noël.

A quelques jours de Noël, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen (Seine-Maritime), adresse un message de paix et d'espérance. Découvrez le en intégralité :

"Ne nous laissons pas voler… Noël !"

"Ne nous laissons pas voler Noël, comme dirait le Pape François !

Noël est notre joie ! La joie d'une naissance, la joie de la foi, la joie de l'Évangile. Une joie qui réjouit les enfants encore innocents, et leur ouvre un horizon d'amour infini. Jésus vient aimer. Je vous souhaite cet amour. Il y a toujours de l'enfant innocent en chacun.

Noël est notre force ! La force de l'amour, la force de la tendresse, la force de la semence. Rien ne peut s'opposer à la vie venue d'en-haut, ni la haine, ni notre péché. Jésus vient pardonner. Je vous souhaite le cadeau du pardon, en famille, en communauté, en voisin.

Noël est notre espérance ! L'espérance pour le Moyen-Orient, l'espérance pour les femmes et les hommes en détresse, l'espérance pour les criminels. Jésus vient espérer avec nous. Je vous souhaite la lumière, la petite lumière de l'espérance, chaque jour.

Le père Jacques Hamel fête son premier Noël dans la pleine lumière, si loin et si proche. Personne n'a pu lui voler sa joie, sa force, son espérance. Ne nous laissons pas voler Noël, donnons et partageons-le ! Partageons la joie d'aimer, la force de pardonner, et l'espérance contre toute espérance !

De tout coeur, je vous souhaite un Noël de prière, de paix et de fraternité, et déjà une belle année 2017."

