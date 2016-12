Open de Caen: Josselin Ouanna remet ça et s'offre Benoît Paire

Tennis Après avoir battu Paul-Henri Mathieu, Josselin Ouanna a triomphé face à Benoît Paire en quart de finale de l'Open de Caen (Calvados), lundi 12 décembre 2016 au Zénith, et défiera Jo-Wilfried Tsonga. Dans l'autre quart, Roberto Bautista-Agut s'est défait de Maxime Chazal et affrontera Richard Gasquet.

Josselin Ouanna est décidément la surprise de cette 10e édition de l'Open de Tennis de Caen (Calvados). Après avoir éliminé aisément Paul-Henri Mathieu la veille (6-4, 6-4), le finaliste du tournoi de qualification à l'Open a battu une autre tête d'affiche ce lundi 12 décembre 2016, Benoît Paire (6-2, 1-6, 6-3). L'intéressé est le premier surpris : "J'ai essayé de me concentrer sur ce que je sais faire, mais ce résultat reste inespéré, à vrai dire je ne m'attendais pas à aller aussi loin, je n'ai même pas prévu d'affaires de rechange. Il faudra faire une lessive."

Il affrontera en demie finale Jo-Wilfried Tsonga. "Jo est un ami, il est venu manger à la maison il y a trois jours, ça va faire bizarre de jouer contre lui. En tout cas j'espère ne pas prendre la même raclée qu'à Roland-Garros." (NDLR : Tsonga l'avait emporté 6-0, 6-1, 6-4)

Benoît Paire hué par le public

Benoît Paire quant à lui a déclaré après la rencontre : "Josselin a bien joué mais je suis fatigué car je m'entraîne beaucoup en ce moment pour préparer des grands tournois." Cette réaction a été interprétée comme un manque d'esprit sportif par une partie du public du Zénith, qui lui a manifesté son hostilité en le huant à sa sortie.

Bautista-Agut affrontera Gasquet

Dans l'autre quart de finale, Roberto Bautista-Agut l'a emporté (6-3, 6-4) face au vainqueur du tournoi de qualification, Maxime Chazal. Le tombeur de Mathias Bourgue au tour précédent voit le positif de cette défaite : "Cela me permet de mesurer l'écart avec ce genre de joueurs et de voir qu'il me reste encore beaucoup à apprendre." L'Espagnol, numéro 14 mondial, affrontera lui Richard Gasquet en demi-finale ce mardi 13 décembre.

La demi-finale entre Richard Gasquet et Roberto Bautista-Agut aura lieu à 18h30, puis sera suivie par celle entre Jo-Wilfried Tsonga et Josselin Ouanna vers 20h30.

