Gastronomie : les jeunes s'invitent à la Table des Toques

Quand on a moins de 30 ans et de petits moyens, il n’est pas toujours facile d’accéder à la gastronomie. Pour la troisième année consécutive en Normandie, le Club des Toques de Rouen vallée de Seine remédie à cela et invite les restaurants gastronomiques de Rouen et de son agglomération à l’opération «Les Jeunes à la Table des Toques».