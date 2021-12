MUBI c'est le cinéma dans votre salon !

Mubi c'est votre cinéma en ligne avec votre PS3, une nouvelle application qui permet de retrouver de célèbres films, de grands noms, de grandes signatures, mais aussi des fims indépendants et parfois non-distribués.

Sur la PS3 vous disposez de plus de 300 films du monde entier parmi les plus visionnaires jamais réalisés. Pour cela, il leur suffit d’explorer la cinémathèque de MUBI, qui ne cesse de s’enrichir de nouveautés, fournie par des partenaires internationaux, parmi lesquels figurent Celluloid Dreams, la World Cinema Foundation de Martin Scorsese, et des distributeurs locaux, comme Diaphana et Bac Films.

Voici la liste des 20 films les plus populaires* sur le service en ligne MUBI :

1.Still Life

2.Les Amants réguliers

3.Tropical Malady

4.Le Festin nu

5.Au fil du temps

6.Jeux pervers

7.Sang et or

8.Cléo de 5 à 7

9.Le Funambule

10.Le Ballon rouge

11.La Servante

12.Mad Detective

13.Secret Sunshine

14.Café Lumière

15.Sombre

16.Vampir

17.Old Joy

18.Le Vent se lève

19.Fireworks

20.Lumière silencieuse