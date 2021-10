Paris (AFP). Ligue des champions: le Real et Dortmund, premiers qualifiés pour les 8e

Le Real Madrid, tenant du titre, et le Borussia Dortmund sont les deux premiers clubs à avoir décroché leur billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions cette saison, mardi soir à l'issue de la 4e journée. Et Cristiano Ronaldo alors ? Obsédé par le record de Raul (71 buts en C1, contre 70 pour le Portugais), il n'a pas réussi à marquer mardi soir. Lionel Messi (69 buts en C1), qui joue mercredi soir contre l'Ajax avec le Barça, peut-il le coiffer sur le poteau? Gr. A: la Juventus remercie Pogba Pirlo a honoré sa 100e apparition en Ligue des champions, avec un but à la clé. Mais la Juventus peut surtout remercier son diamant Pogba, auteur du but de la victoire. Avec ce succès (3-2) à la maison contre l'Olympiakos la "Vieille Dame" a le même nombre de points que les Grecs et garde ses chances pour la suite Mais les Turinois devront avoir les nerfs solides. Les Grecs, eux, sont tout à leur bonheur d'être à ce niveau, dans le sillage de l'Atletico Madrid, finaliste de la saison passée et qui caracole en tête après son succès logique à Malmö (2-0). Dans les rangs de l'équipe grecque, il y un homme tout particulièrement heureux: Abidal, l'ancien joueur de Lyon et du Barça, toujours là dans la plus prestigieuse compétition de clubs au monde en dépit de sa greffe du foie. Gr. B: Le Real, évidemment Le Real Madrid, tenant du titre aux dix Ligues des champions, n'a évidemment pas été en retard au rendez-vous des premières qualifications pour les 8e de finale. Le club madrilène s'est imposé sur la plus petite des marges dans son Bernabeu contre Liverpool (1-0). Les "Reds" sont à la dérive, en 3e position de la poule. La "Maison Blanche" de Carlo Ancelotti domine elle une poule où l'étonnant Bâle la talonne après son carton contre Ludogorets (4-0). Cristiano Ronaldo, obnubilé par le record de Raul (71 buts en C1 contre 70 au Portugais) n'a pas réussi à marquer. C'est Benzema qui s'en est chargé. L'ex-joueur de Lyon en est désormais à 41 buts dans sa carrière en Ligue des champions. Une marque plus qu'honorable. Gr. C: Monaco, battu, reste 2e Monaco s'est incliné en fin de match à l'extérieur sur la pelouse du Benfica (1-0). L'ASM reste deuxième du groupe et bien placé malgré ce revers. Le Bayer Leverkusen, leader, a obtenu un très bon succès en Russie sur la pelouse du Zenit St-Pétersbourg (2-1). Le groupe est très serré avec le Zenit et Benfica à égalité de points (4) derrière Monaco (5). GrD: Dortmund aux deux visages Le Borussia Dortmund est toujours aussi schizophrénique: Triste relégable (17e) en Bundesliga, le club de Jürgen Klopp a décroché son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions en écrasant Galatasaray (4-1). Et son groupe n'est pourtant pas si facile que ça sur le papier, avec les Turcs et Arsenal, habitués des joutes européennes. Les Londoniens d'Arsène Wenger ont quant à eux manqué l'occasion de prendre le 2e billet pour les 8e, en concédant le nul chez eux contre Anderlecht (3-3). Les "Gunners" restent toutefois bien placés pour la qualification.

