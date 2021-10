Paris (AFP). Ligue 1: PSG, une victoire qui coûte cher

Vainqueur vendredi de Lens au Stade de France (3-1), le Paris SG a payé au prix fort ce premier succès en Ligue 1 depuis le 24 septembre, avec de nouvelles blessures et l'expulsion rocambolesque de Cavani. . Malheureux Cavani Son penalty obtenu et transformé à la 55e minute est bien le seul point positif de sa soirée. Auparavant, l'Uruguayen a de nouveau étalé sa panoplie de buteur en détresse: frappe à côté (4e), lob mal inspiré (19e), manque de spontanéité (25e). Mais en provoquant la faute et l'expulsion de Gbamin, Cavani a donc obtenu un penalty et a marqué son premier but depuis celui inscrit face à Lyon il y a un mois. Seulement voilà, la joie du buteur - manifestée par le mime d'un tir de carabine - s'est heurtée à l'application stricte du règlement par l'arbitre Nicolas Rainville qui lui a adressé un avertissement. Cavani était ensuite expulsé pour avoir touché le bras de l'arbitre, une sanction jugée extrêmement sévère par l'ensemble de ses coéquipiers, son entraîneur et même le président lensois Gervais Martel. Passé rapidement en zone mixte, l'ancien buteur de Naples s'est simplement dit "dispiaciuto", que l'on peut traduire par déçu, ou désabusé. . Encore des blessures La liste des absents parisiens au coup d'envoi avait quelque chose d'effrayant: Ibrahimovic, Lavezzi, Marquinhos, David Luiz, Digne et Thiago Silva. Sans doute apte à jouer, ce dernier a en fait été préservé à cause d'un problème d'ordre familial. Thiago Motta, lui-même pas à 100%, a dépanné en charnière centrale et Aurier, lui aussi touché en sélection, était sur le banc mais pas pleinement opérationnel. Les trois changements de Laurent Blanc en cours de match ont aussi été guidés par des soucis physiques. Motta et Cabaye sont ainsi sortis en seconde période pour préserver leurs adducteurs douloureux. Plus embêtant, Matuidi a été remplacé dès la 20e minute pour une gêne à la hanche. L'international français a assuré après le match qu'il n'y avait sans doute rien de grave. Mais alors que Paris va disputer cinq matches en trois semaines, dont deux contre Nicosie en Ligue des Champions et les rendez-vous face à Bordeaux et Marseille en L1, le retour de quelques forces vives serait bienvenu. "Les blessures, ça ne tourne pas bien pour nous en ce moment. On fait avec et il faut continuer. On espère que les blessés vont revenir vite", a reconnu Sirigu. . Une impression mitigée Comme le PSG ne gagne pas si souvent cette saison, le succès de vendredi est en soi une très bonne nouvelle. Mais il est à relativiser du fait de la faiblesse de l'adversaire d'une part et des faits de jeu d'autre part. Malgré les trois buts et les très bonnes prestations de certains éléments comme Maxwell ou Pastore, l'équipe de Laurent Blanc reste en outre assez loin de ses standards de la saison passée. "Il ne faut pas oublier que le parcours de la saison dernière était exceptionnel", plaide Camara. C'est vrai, mais les dix minutes de très gros flottement qui ont suivi l'ouverture du score lensoise et les bisbilles Maxwell-Sirigu puis Maxwell-Pastore-Bahebeck pendant cette période ont prouvé que la sérénité absolue n'était pas encore à l'ordre du jour. Le staff et les joueurs de l'Apoel Nicosie l'ont forcément remarqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire