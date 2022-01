Meilleures ventes de jeux vidéo en France: Hacker power

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 26 mai au 1er juin



1) Watch dogs (PS4) NOUVEAU



2) Watch dogs (PS3) NOUVEAU



3) Mario Kart 8 (Wii U) NOUVEAU



Le raz de marée annoncé a eu lieu ! Watch dogs est sorti et renverse tout sur son passage. Sur toutes les consoles où il est sorti (PS3,4,Xbox 360/One et PC), il est en tête des ventes et occupe même les 3 premières places avec les différentes éditions collectors. Intéressons nous donc à savoir les supports où il a le plus marché en France. Le jeu d'Ubisoft où vous incarnez un hacker capable de prendre le contrôle de toute une ville armé de son smartphone, un peu comme Finch de Person of interest pour ceux qui suivent la série sur TF1, a été le plus acheté sur PS4 ! N°1 des ventes. N°2, sur la version PS3. N°4 sur Xbox One et N°5 sur Xbox 360.

On remarque donc que les fans de console Sony tout comme Microsoft ont préféré s'acheter une console dernière génération pour en profiter. Mais si vous avez bien suivi, je ne vous ai pas dévoilé la 3ème meilleure vente de la semaine. Il fallait un gros jeu bien attendu pour se glisser comme ça dans le classement cette semaine. Et c'est effectivement le cas puisque c'est Mario Kart 8 sur Wii U qui décroche la médaille de bronze. Un jeu qui vient également de sortir.