L'appli de la semaine: Superbuzzer

Pour l'appli de la semaine, je vous propose de découvrir «Superbuzzer : Jeu quiz culture générale ».

Ce titre suffit à saisir le concept du jeu mais ce qu'il a d'original par rapport aux autres, c'est qu'il se joue en ligne contre d'autres adversaires en simultané.



C'est un peu le principe du jeu « Questions pour un champion ». Au début vous affrontez 5 adversaires, les 4 plus rapides passent en 2ème manche et ensuite finale à 2.

Dans la 1ère manche, la question s'affiche lettre par lettre, buzzez dès que vous avez la réponse et ensuite écrivez la au clavier. Les bonnes réponses rapportent 1 point , et le + rapide se voit accorder 2 points de plus soit 3 au total et le 2ème 2 points au total.

A la 2ème manche, même principe avec le buzzer mais attention, les mauvaises réponses seront sanctionnées alors prenez le temps de la réflexion !



Et puis pour la finale, c'est un combat par KO, presque que de la boxe. Le premier qui buzze prend la main, si c'est un bonne réponse, il donne un coup à son adversaire et lui fait perdre un peu de sa barre de vie. Si c'est une mauvaise réponse, votre adversaire pourra à son tour tenter sa chance. Le premier à perdre toute sa vie est vaincu par KO, mais le vainqueur peut aussi être celui à qui il reste le plus de vie à l'issue des 6 questions. A chaque victoire, vous augmentez votre quota de parties disponibles. En effet, comme dans candy crush, il faudra attendre plusieurs heures pour qu'une nouvelle partie apparaisse en cas de défaite.



Une appli bien sympa pour se mesurer à d'autres humains. Évidemment, il faut avoir une connexion internet pour jouer (Wifi ou 3/4G). C'est à télécharger gratuitement sur google play et l'appstore.