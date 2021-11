Avant, c’était un acteur parmi beaucoup d’autres. La génération Belmondo, Noiret, Serrault, Rochefort... Un peu plus mystérieux, peut-être, plus intellectuel aussi : il avait joué sous la direction d’Orson Welles, de Duras, de Buñuel, même s’il ne dédaignait pas de tourner avec Spielberg ou dans un James Bond.

Et puis, en 2010, cela a été l'inattendue. Immense. Des hommes et des dieux, l’histoire des moines de Tibhirine, assassinés lors de la guerre civile algérienne, obtient le grand prix du jury au Festival de Cannes et le César du meilleur film.



Tendance confidences avec l'acteur Michaël Lonsdale Impossible de lire le son.