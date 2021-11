L'appli de la semaine: Star Wars, Assault Team

C'est avec plaisir que je vous parle d'une toute nouvelle application : Assault team. Une application Star Wars développée par Lucas Arts. Vous incarnez un personnage de l'univers star wars, qui va vite être rejoint par des coéquipiers et vous devez accomplir des mission. Par exemple, vous serez Han Solo dans la 1ère mission, capturé par l'empire. Le but sera de vous évader puis de libérer vos alliés rebelles. Mais évidemment, des stormtroopers et autres ennemis voudront vous barrer la route !

Le système de combat se fait au tour par tour. C'est à dire que l'ennemi attaque, puis c'est à vous de jouer. Pas besoin de viser, vous choisissez votre cible et vous choisissez l'attaque simple ou spéciale. Chaque personnage dispose de sa spécialité. Un coup plus puissant, une action de soin, une grenade qui touche plusieurs ennemis à la fois... Les pouvoirs spéciaux auront besoin de plusieurs tours pour se recharger.

Assault team est un jeu très intéressant, évidemment infiniment plus pour les fans mais avec assez d'atouts pour séduire les autres.

Il est gratuit sur google play, l'app store et même windows store.