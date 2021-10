L'appli de la semaine: Stickman Downhill- motocross

On joue avec l'appli de la semaine, qui s'appelle Stickman Downhill - Motocross. On retrouve le personnage de Stickman, ce bonhomme réalisé en bâtons, et déjà présent dans de nombreuses applications. Ici il se lance dans le motocross. Vous avez ce système de progression par niveaux où c'est en finissant les parcours que vous débloquerez les niveaux d'après.



Vous laissez votre doigt appuyé sur la droite de l'écran pour faire avancer stickman et vous inclinez le téléphone vers le haut ou le bas pour vous mettre sur une roue ou au contraire vous remettre au contact du sol.

Des sauts impressionnants sont au programme, des passages aussi où la vitesse est primordiale pour gravir des côtes ou au contraire savoir relâcher la pression pour ne pas perdre le contrôle de votre moto.



Mais le jeu est malheureusement moyen car la subtilité n'est pas vraiment de mise, la plupart du temps, aller tout droit à fond suffira. Les graphismes sont moyens et dommage de n'avoir pas fait le jeu sous forme de compétition entre plusieurs motards, ce qui aurait rajouté un peu d'intérêt.



Stickman Downhill – Motocross, c'est à télécharger gratuitement sur google play et à 89cts sur l'appstore.