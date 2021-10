L'appli de la semaine: Lego Ninjago rebooted

Les Lego ont envahi les jeux vidéo avec des licences prestigieuses revisitées avec beaucoup d'humour comme Star Wars ou le Seigneur des anneaux. Mais ils ont aussi leurs propres licences comme ici avec Ninjago.

L'application est soignée, réalisée dans une belle 3D. C'est le principe du running game en version plus évoluée. Votre ninja court sans arrêt et vous devrez sauter par dessus des obstacles, rouler en dessous ou détruire des ennemis. Il vous faudra aussi grimper grâce à vos talents de sauts dans de longs conduits d'aération semés d'embûches.

On a donc plus de choix que le simple gauche droite haut bas. Peut-être un peu trop d'ailleurs car ce n'est pas forcément clair, en tout cas au début, de se rendre compte quels éléments du décor sont dangereux ou comment éviter tel autre. Il y a régulièrement des checks points, qui évitent de reprendre la progression de la tour tout au début.



Lego ninjago rebooted est un jeu bien fait et plutôt complet, à télécharger gratuitement sur google play et appstore.