L'appli de la semaine : Juice Cubes

Avis à tous les désespérés ou frustrés de Candy Crush, j'ai une nouvelle appli pour vous ! Si vous êtes bloqués depuis des semaines comme moi à un niveau et que malgré toutes vos tentatives vous n'y arrivez pas alors j'ai un jeu de choix à vous proposer !

Ca s'appelle "Juice cubes".

Ce sont des fruits sous formes de petits cubes qui sont installés sur une grille. Votre but, c'est d'en relier au moins 3 pour les faire disparaître. Pas besoin de former une ligne ou une colonne parfaite, vous pouvez faire des lignes en dents de scie ou en diagonale. Tout comme dans Candy Crush, dès que vous reliez plus de 3 fruits identiques, vous créez des "fruits bombes". Vous pouvez les associer entre elles pour créer de grosses explosions ou les faire éclater indépendamment en les mettant avec d'autres fruits de la même sorte. Elles seront différents selon que votre trait sera fait vers le haut ou vers le bas ou vers la droite ou encore vers la gauche.

Comme dans Candy Crush, vous êtes limités, non pas en déplacements, mais en nombre d'associations. Le but est de faire un seuil de points minimum en un nombre d'associations données.

Vous pouvez aussi vous connecter à Facebook pour comparer vos scores avec vos amis.

Un jeu addictif en perspective ! A télécharger gratuitement sur google play et et l'app store !