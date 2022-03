Si vous adorez les casse-tête, sudoku, Sherlock Holmes ou autre professeur Layton, alors vous avez besoin de challenge car votre cerveau est habitué à tout résoudre ou presque !

Croyez moi, votre esprit de déduction, de logique et d'inventivité va être mis à rude épreuve avec l'appli de la semaine : Enigm !

Une succession de niveaux à résoudre, qui n'ont pas de rapport entre eux et dont on a parfois du mal à comprendre l'enjeu. Le but à toujours garder en tête : trouver la solution. Vous avez un petit point d'interrogation en haut à droite de votre écran qui vous indiquera ce qu'il faut trouver.

Car ce n'est pas toujours évident. Par exemple dès le 1er niveau : vous avez une image de bibliothèque. Et c'est tout .On vous dit qu'il faut trouver le bon livre pour passer au niveau suivant. Bon ben on teste et on arrive au final à trouver. Il faudra parfois noter des réponses.

Mais là où ça se complique c’est qu'il faut parfois utiliser à bon escient les fonctionnalités du smartphone !

L'écran tactile, la gyroscopie, les boutons de volume...

De quoi bien vous occuper et vous faire parfois enrager... Mais rassurez vous quelques jokers sont à votre disposition pour passer au niveau suivant sans plus de préoccupation !

Pour les plus impatients d'entre vous, des guides de solution se trouvent même sur internet... Mais à n'utiliser qu'en ultime recours !!;)

Enigm, c'est à télécharger gratuitement sur google play.