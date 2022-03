Meilleures ventes de jeux vidéo en France : gangsters et ballon rond

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 21 au 27 octobre 2013 :

1) GTA V (PS3) =

2) Fifa 14 (PS3) =

3) Batman : Arkham Origins (PS3) NOUVEAU



Heureusement une nouveauté vient égayer ce classement un peu trop classique. Elle s'octroie la 3ème place, aux dépens de Pokémon, c'est Batman : Arkham Origins sur PS3. Il faut savoir que ce nouveau batman n'a pas été développé par le même studio qu'arkham asylum et arkham city, Rocksteady. C'est Warner Games Montreal qui était aux manettes de cet épisode, qu'on ne peut donc pas qualifier de 3ème opus. De toute façon, l'histoire se déroule avant les 2 jeux précédents, à l'époque où Batman débute. La police ne le considère pas encore comme un allié et les méchants le détestent déjà. Tout le monde lui en veut !

Pas de changement dans le gameplay, on retrouve le même système de combat qui a fait ses preuves. C'est donc plus un jeu pour que les fans puissent patienter qu'une réelle suite.

A la 2ème place, c'est toujours Fifa 14 PS3 et on ne change pas non plus le leader GTA V PS3 !

La semaine prochaine, on verra quelle place décrochera Assassin's creed 4 !