Le film du jour: Thor- le monde des ténèbres

Un blockbuster attendu de pied ferme est arrivé sur les écrans mercredi : Thor le monde des ténèbres, le 2ème volet des aventures du maître de Mjölnir, le marteau de la foudre.



MARVEL MANIA

Nous sommes dans le grand plan Cinéma de Marvel. Après une première phase où on nous a présenté les super-héros un par un, on les a tous vu ensemble dans Avengers. La chronologie est respectée depuis ce film alors, thor 2 se passe après avengers et après Iron Man 3. C''est donc un vrai régal pour les amateurs car de nombreuses allusions à toutes ces précédentes aventures égaient ce film.

Pour la même raison, je déconseille le film à ceux n'ayant pas vu thor 1 et avengers.



L'HISTOIRE

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : le film. Par rapport au premier Thor, on sent une amélioration mais malheureusement je trouve qu'il reste en dessous des autres Marvel.

Nous faisons connaissance avec un nouvel ennemi. Enfin nouveau car on le découvre, mais il ne date pas d'hier: ce sont les elfes noirs, qui existaient avant la création de l'univers...



On a l'impression que c'est presque trop facile de venir à bout de ces elfes noirs qui ne font pourtant pas que menacer Asgard mais carrément tous les mondes de l'univers dont la Terre !

On assiste à de beaux combats, des plans et subterfuges pour faire tomber ces méchants, mais il manque l'angoisse et le doute pour donner plus de consistance à ces exploits. En tant que spectateur, pas de boule au ventre devant l'étendue de la menace.

Alors heureusement, pour ne pas nous lasser devant la linéarité du film, on profite de belles pointes d'humour. On les retrouve par petites touches, du début à la fin, et c'est ce qui nous permet de ressortir de la salle sans frustration particulière. Surtout, ne partez pas avant la fin du pré-génrique où vous louperiez une scène bonus qui nous prépare à un prochain film...



CONCLUSION

On passe un moment sympathique devant Thor le monde des ténèbres grâce à l'humour des situations et au côté décomplexé, non torturé du héros principal. Mais le souvenir ne sera pas impérissable et on attend plutôt de retrouver Thor avec ses amis pour le prochain Avengers ! Par contre, pas avant 2015... Rassurez vous, Captain America débarque en mars !