Ordination épiscopale de Mgr Laurent Le Boulc'h

Une question à Mgr Le Boulc'h:

Des Côtes d'Armor à la Manche, il n'y a qu'à traverser la Baie de Saint-Brieuc et du Mont Saint-Michel? Quels souvenirs emportez vous de Bretagne ? Qu'attendez-vous dans la Manche ?

La Bretagne, c'est plus que des souvenirs. Une vie qui m'a construit et ne cesse de m'habiter. Je pense d'abord à des rencontres de personnes ou de communautés, des moments vécus avec ceux et celles qui m'ont permis d'apprendre la vie, parfois sans qu'ils le sachent vraiment. Ils m'ont donné de relire ma vie et de grandir dans la compréhension de l'humain et dans la foi, avec cette conviction que la force de l'Evangile est une Parole donnée pour tous. Je pense à certaines transformations de personnes ou de communautés d'Eglise grâce à l'Evangile. Dans ce sens le ministère de curé m'aura beaucoup marqué. Je pense à la pastorale des jeunes toute fondée sur la confiance, le lien retrouvé mais encore fragile entre des générations. L'apprentissage du métier avec le Père Fruchaud que j'ai longtemps assisté, et tous les confrères prêtres.

L'ouverture aux idées et aux rencontres dans l'Église, la beauté des célébrations et des rassemblements. La vérité de la recherche avec les amis artistes. Le poids des mots dans certaines circonstances parfois dramatiques. Et puis bien sûr, la Bretagne c'est pour moi la force de ses paysages, la mer et la terre qui façonnent les hommes. Le patrimoine mystique qui coule encore dans leurs veines, sans que parfois ils s'en rendent encore compte ! De l'avenir, j'aime parfois à dire que j'espère tout et n'attends rien ! Je souhaite me montrer disponible au tant que possible à la découverte de la Manche, me laisser étonner et questionner. Mes premiers pas là-bas me laissent croire que j'y serai comme un autre chez soi, si proche et si différent. Dans la grâce de Dieu !

Pour en savoir plus r.d.v. sur le du site du Diocèse de Coutances http://www.coutances.catholique.fr/accueil-4.html

