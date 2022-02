Sortir en région : lundi 14 octobre

CALVADOS

Ce samedi 19 octobre, la Société Générale organise la première rencontre départementale des associations au Zénith de Caen. Cette journée riche en échanges, offrira la possibilité de nombreuses rencontres et sera rythmée par des animations et des démonstrations d'activités. Rendez-vous samedi de 13h à 20h, l'entrée est gratuite.







Soirée cinéma rencontre à Hérouville saint clair. Venez voir VANDAL de Hélier Cisterne

"Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa mère décide de le placer chez son oncle et sa tante à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C'est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs oeuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau monde s'offre à lui. "

Ce soir à 20h30, projection au cinéma Le Café des Images à Hérouville Saint-Clair suivie d'une rencontre avec le réalisateur Hélier Cisterne .





Dans le cadre de la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel, le service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du CHU de Caen ainsi que l'association renoal proposent :

des stands d'informations sur l'allaitement maternel, de ce lundi à mercredi de 14h à 16h dans la salle d'attente de consultations de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction. Niv. 2 Ascenseur A - Bâtiment Sud (FEH).

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

MANCHE

Le festival Histoires d'en découdre a commencé vendredi dernier dans tout le département. L’occasion pour plusieurs bibliothèques manchoises d'accueillir des conteurs. Prochains spectacles demain. A 20h30 à la Haye Pesnel ou même heure à Saint Joseph.







Le festival Ciné art se poursuit jusqu'à demain à Cherbourg. Alliance du 7ème art et des beaux arts, venez vivre ces dernières projections avec les amis des musées et monuments de Cherbourg ; C'est au cinéma l'Odéon.





Le semaine du goût a commencé samedi dans toute la France. La médiathèque de Sainte Mère Eglise y participe avec un atelier scrapbooking « cahier de recettes ». c'est mercredi de 14h à 17h pour les 8-12 ans et samedi 10h-12h pour les ados et adultes. Réservation auprès de la médiathèque de Sainte Mere Eglise.



ORNE

Samedi, c'est le festival le chant des cigales à la ferté macé. Une 4ème édition qui change des autres.

RDV samedi dès 19h30 pour profiter de cette soirée concerts. La billetterie est uniquement sur place.





Le Collectif Citoyen Normand accueille Pradeep Indulkar, réalisateur indien, à Flers ce soir au Cinéma les 4 Vikings) à l'occasion de la diffusion de son documentaire 'High Power' (Haute Tension).

Il raconte l’histoire de la population locale de Tarapur, en Inde, où la première centrale nucléaire a été ouverte en 1969.

Le film met en lumière le parcours des paysans et pêcheurs locaux, qui, dans un élan patriotique, ont joyeusement donné leurs terres fertiles il y a presque 50 ans . Aujourd'hui la deuxième génération est loin du rêve de leurs parents...



Le réalisateur sera présent à l'issue de la projection pour parler de son expérience et échanger avec le public.

C'est ce soir à 20H30 au cinéma les 4 vikings de FLERS. Entrée libre