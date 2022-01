"Grand Theft Auto" revient avec un cinquième épisode

Après Liberty City, ville inspirée de New York et décor de la précédente mouture, direction Los Santos. Les joueurs retrouveront la ville de la côte ouest des États-Unis dont ils poursuivront l'exploration grâce à l'ajout d'environnements avoisinants (plages, campagne, montagnes...).

Les aficionados de la série replongeront dans Los Santos, ville désormais rongée par la crise, à travers le destin croisé de trois nouveaux héros. Michael, un ancien braqueur devenu père de famille, Franklin, un escroc ambitieux, et Trevor, un psychopathe camé et mégalo, formeront le trio jouable.

Ils devront effectuer une série de braquages qui s'annonceront de plus en plus risqués au fil de la partie. Aux joueurs de décider de leur déroulement et des hommes qui les accompagneront. Les utilisateurs pourront passer d'un personnage à un autre, s'offrant des missions plus variées.

Chef de file des jeux à monde ouvert, "GTA V" offrira une vaste étendue regorgeant d'activités multiples qui donneront lieu à des missions annexes. Les personnages seront capables de piloter un avion, de jouer au golf ou au tennis, d'explorer les fonds marins, de chasser les animaux, de faire du shopping ou de jouer les chasseurs de primes.

Apparue en 1997, la saga "Grand Theft Auto" s'est écoulée à près de 130 millions d'exemplaires. Controversée pour sa violence, la série compte quelques records à son compteur dont le jeu le plus vendu de l'histoire sur PlayStation 2, grâce à l'opus "San Andreas", acheté par 27 millions de personnes à travers le monde en 2004.

Grâce à une campagne publicitaire savamment orchestrée et ses 150M$ de budget, "GTA V" pourrait bien dépasser également les vingt millions de ventes et devenir le jeu vidéo le plus vendu de 2013. Le précédent opus, paru en 2008, avait atteint les 25 millions d'exemplaires achetés.