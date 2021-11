La Tendance de l'été: les appareils photos de l'extrême

La plupart des marques proposent désormais des appareils photo et des caméscopes (ou les deux à la fois) étanches, résistants aux chutes, aux grains de sable et à la poussière. Sélection de 10 appareils pour les baroudeurs de l'été.

Olympus TG-610, high-tech et waterproof

La marque Olympus compte parmi les pionniers du secteur en matière d'appareils photo compacts étanches nativement. Le fabricant nippon livre cette année son dernier modèle, le TG-610. Il est capable de prendre des photos jusqu'à 5 mètres de profondeur, pour accompagner, par exemple, un baptême de plongée en bouteilles. Le TG-610 est aussi antichoc jusqu'à 1,50 m, et peut résister à des températures de -10°C. Son capteur affiche 14 mégapixels, peut filmer sous l'eau en HD (720 p), et détecte jusqu'à 12 visages. Le zoom optique (5 x) est un grand angle (28-140 mm). Disponible en noir, bleu, rouge et silver. Prix : 249,99 euros.

Site : www.olympus.fr

Panasonic Lumix DMC-FT3, le compact GPS

Le Lumix FT3 est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Il peut descendre sous l'eau jusqu'à 12 mètres de profondeur, subir une chute de 2 mètres, et fonctionner par -10°C en hiver. Les randonneurs peuvent également profiter de la fonction GPS, de l'altimètre, du baromètre et de la boussole intégrée. Le capteur est un Leica grand angle de 28 mm avec zoom optique 4,6 x. Le caisson étanche (en option), lui permet de résister à la pression de l'eau jusqu'à 40 mètres de profondeur. Disponible en rouge et orange. Prix : 399 euros.

Site : www.panasonic.fr

Pentax Optio WG-1 GPS, paré pour l'aventure

Le WG1-GPS de Pentax est un compact style baroudeur qui supporte les plongées jusqu'à 10 mètres de profondeur, les chocs jusqu'à une hauteur de 1,5 mètre, les températures négatives (jusqu'à -10°C), et supporte une pression de 100 kg. Conçu pour la mer, le ski, la randonnée, l'alpinisme ou le trekking, ce compact de 143 grammes dispose aussi d'une fonction de géolocalisation des photos par GPS (pour indiquer automatiquement lieu et date d'une photo) et d'un mode "microscope amélioré" pour prendre des clichés en macro. Par ailleurs, un mousqueton fournit de série permet d'accrocher solidement l'appareil à sa ceinture ou son kayak. Disponible en jaune vert et en noir. Prix : 349 euros.

Site : www.pentax.fr

Sony DSC-TX10, étanche et 3D

Référence robuste de la gamme Cyber-shot de Sony, ce compact ultra-plat est étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur, résistant au gel, à la poussière ainsi qu'aux chocs. Son capteur 16,2 mégapixels avec zoom optique 4x permet d'enregistrer des vidéos en Full HD (1080 p). Il se distingue également par sa capacité à saisir des photos 3D panoramiques par balayage. Disponible en argenté, rose, bleu, vert et noir. Prix : 350 euros.

Site : www.sony.fr

Rollei Sportsline 60, le baroudeur abordable

Taillé pour la mer et le soleil, Rollei lance son Sportsline 60 à prix cassé. Ce compact étanche jusqu'à 3 mètres sous l'eau se dote d'un capteur 5 mégapixels capable de filmer en HD sous l'eau (720 p à 30 images/seconde). Disponible en rose, jaune, bleu ou vert. Prix : 79,95 euros.

Site : www.rcp-technik.com

Sanyo Xacti CA100, le caméscope tout-terrain

Rare caméscope de poche étanche, le Sanyo Xacti CA100 ne pèse 242 grammes et peut filmer jusqu'à 3 mètres sous l'eau. Il permet d'enregistrer des films en Full HD (1080 p), et de photographier avec une résolution de 14,3 mégapixels. Facile à prendre en main, il offre un écran LCD de contrôle orientable à 285 degrés, d'une diagonale de 6,85 cm. Disponible en jaune, noir et rose. Prix : 349 euros.

Site : www.sanyo.fr

Liquid image Scuba Series 322, le masque caméra

Spécialiste des caméras pour plongeurs et skieurs, la marque californienne Liquid Image propose plusieurs masques à capteur intégré. Dont ce Scuba Series 322 qui dispose, entre les deux lunettes, d'un appareil photo grand angle qui peut accompagner le plongeur jusqu'à 40 m de profondeur. Il peut filmer en HD (720 p) et photographier la vie aquatique. Il dispose d'un slot pour carte mémoire (jusqu'à 32 Go) et son autonomie est d'environ 2.000 images ou 2 heures de vidéo. A l'intérieur du masque, des petites diodes indiquent à l'utilisateur s'il est en mode photo ou vidéo. Le bouton d'enregistrement se situe sur le coin droit. Prix : 349 dollars, sur le site Amazon.com.

Site : www.liquidimageco.com

Camsports Evo Color, la micro-caméra pour les loisirs outdoor

La société française Camsports, spécialisée dans les caméras embarquées, propose sa Evo Color, un caméscope miniature à peine plus grand qu'un briquet. Ce petit appareil peut filmer (formats AVI et MJPEG) en indiquant le sujet par un pointeur laser. Ses différents accessoires permettent de l'embarquer sur un masque de ski, un casque moto, le guidon d'un vélo ou sur un bandeau de tête. L'Evo Color est également étanche (jusqu'à -10 mètres) et peut fonctionner dans des conditions extrêmes (de -20 à +40°C). Sa capacité de stockage est de 4 Go (environ 120 minutes de vidéo). Disponible en plusieurs coloris (noir, blanc, jaune, bleu, etc.). Prix : 159 euros.

Site : www.camsports.com

Kodak Camera Playsport, la vidéo HD sous l'eau

Cette petite caméra de poche de 135 grammes est étanche, anti-choc, et résistant à la poussière et aux vents de sable. Il peut plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur avec une autonomie de 2 heures. Il se dote d'un capteur CMOS de 5 mégapixels capable de réaliser des vidéos en Full HD, d'un stabilisateur d'image numérique intégré, ainsi qu'un mode de balance des blancs sous l'eau pour reproduire les couleurs des scènes aquatiques. Disponible en blanc, rouge, vert blau aquatique et noir. Prix : 179,99 euros.

Site : www.kodak.com

Toshiba Camileo BW10, waterproof et anti-poussière

Conçue pour les sports outdoor, la caméra de poche Camileo BW10 de Toshiba fonctionne sous la pluie et sous l'eau, jusqu'à 2 mètres de profondeur, et résiste au sable et à la poussière. Elle permet de filmer Full HD (1080p) et de prendre des photos (5 mégapixels, zoom numérique 10x). Disponible en jaune, bleu turquoise et argenté. Prix : 149 euros.

Site : www.toshiba-multimedia.com