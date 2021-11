A Rouen, accouchez différemment

Toutes les femmes n’ont pas le même projet de naissance. Si l’accouchement peut en effrayer certaines, il doit rester un beau moment.

C’est dans ce but que la clinique Mathilde a ouvert en 2011 un “espace physiologique” destiné aux femmes désireuses d’un accouchement plus naturel, moins médicalisé. Néanmoins, Fabienne Darcet, responsable du service maternité explique que “La sécurité demeure évidemment primordiale, les sages-femmes et médecins sont présents et l’espace est mitoyen aux salles de naissance”.

Ambiance feutrée avec ciel étoilé, siège hollandais pour accoucher accroupie, drapé suspendu, baignoire et lit rond... la mère et le bébé doivent se sentir en confiance. Le grand espace permet à la future maman de déambuler, ce qui est rare dans une salle classique.

Pour Marc Durand-Reville, gynécologue, “une autre relation se développe entre les parents et les médecins”. Pour accoucher tout en douceur.