Céline Dion dans les bacs en octobre

Céline Dion publiera son nouvel album anglais cet automne comme annoncé depuis quelques mois. La diva espace ainsi de quelques mois la sortie d'un album en français et d'un second enregistré en anglais. C'est finalement neuf mois seulement après la mise en rayon de "Sans attendre" que "Water and a Flame" pointera chez les disquaires. La date du 7 octobre 2013 vient d'être annoncée. Aucun nouveau single de Céline Dion ne devrait être lancé avant la fin de l'été, même si la chanson "Unifinished Song", écrite par Diane Warren pour la bande originale du film "Song for Marion" de Paul Andrew Williams, est déjà en écoute. Cet opus devrait avoir une tonalité plus pop avec ce nouveau disque anglais. Plusieurs artistes figureront comme toujours aux crédits de ce projet, dont Ne-Yo, qui a accepté d'enregistrer un titre avec Céline Dion. Si Eg White et Babyface sont annoncés en tant qu'auteurs et compositeurs, Stevie Wonder l'est, quant à lui, en tant qu'interprète. Il partagera avec Céline Dion une reprise du tube "Overjoyed".

Six concerts au Palais Omnisports de Paris-Bercy cet automne

La chanteuse se produira au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour six concerts du 25 novembre au 4 décembre. Les cinq premières dates ayant été prises d'assaut par le public dès l'ouverture de la location, une sixième et ultime représentation a plus récemment été proposée en billetterie. Céline Dion profitera de ces quelques concerts pour défendre majoritairement son répertoire français, de ses plus grands succès signés Jean-Jacques Goldman à ses derniers morceaux "Parler à mon père" et "Le miracle" (à écouter ci-dessous), tous deux extraits de l'album "Sans attendre". C'est Vincent Niclo qui assurera les premières parties de ces six concerts parisiens.