Notre table caennaise de la semaine : la Cave à huîtres sur le port

Voilà cinq mois que la petite Cave à huîtres a vu le jour sur le quai Vendeuvre, coincée entre le Bistrot basque et le bar-brasserie le Balto. Elle affiche régulièrement complet : on ne compte pas plus de quatorze places à l'intérieur, et moins d'une dizaine à l'extérieur.

L'huître chaude au camembert

Au menu, pas de fioritures : l'huître d'Asnelles est reine, en directe provenance de la ferme ostréicole La Calvadosienne, propriétaire du restaurant. Une formule particulièrement avantageuse y est proposée le midi à 9,90€ : le choix entre 12 huîtres n°3 ou n°4, 9 huîtres chaudes, assiette de saumon ou assiette de foie gras, avec un verre de vin blanc et un café gourmand. A la carte, on peut déguster entre 6 et... 60 huîtres !

L'originalité réside dans les huîtres chaudes, qui peuvent être farcies au camembert, au roquefort, aux champignons ou à la persillade. Les plus gourmands pourront opter pour une assiette plus complète de fruits de mer (15,90€) ou même un plateau (25,90€). Si l'on met de côté la grande promiscuité des convives, qui peut être gênante pour certains, et l'attente parfois longue, tout concourt à faire de l'endroit le petit troquet de bord de mer qui manquait tant à Caen.

Pratique. La Cave à huîtres, au 24 bis quai Vendeuvre. Tél. 02 31 75 58 65.La Cave à huîtres ouvre tous les jours sauf le lundi. Elle est aussi ouverte le dimanche, mais seulement le midi.