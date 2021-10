La mésaventure d'une skippeuse, d'Ouessant à Goury

Comment une skippeuse du Finistère a-t-elle pu se retrouver à Goury ? Alors qu'elle se trouvait à 30 nautiques (environ 60 km) au large de l'Ile d'Ouessant, lundi 27 mai, cette femme d'une trentaine d'années, seule à bord de son voilier de 6,50m, s'est trouvée confrontée à une météo difficile.

Vers 16h10, ne pouvant plus manoeuvrer, elle alerte les secours qui déroutent le bâtiment ravitailleur de la marine allemande, Frankfurt am Main, pour lui porter assistance. Les Allemands la ramènent à bord vers 18h40.

Le "Mona Rigolet" à la rescousse

Le lendemain, mardi 28 mai, le bâtiment allemand doit rejoindre son port d'attache. Le Cross Jobourg fait donc rallier le canot de la SNSM "Mona Rigolet" pour prendre en charge la jeune femme, à 5,5 kilomètres de Goury dans la Hague.

La jeune femme a alors été transférée à bord du canot vers 09h et ramenée à quai vers 09h30 où elle a été accueillie par sa famille. Prise en charge par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du service départemental d'incendie et de secours de la Manche pour un contrôle de routine.