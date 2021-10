Live : suivez Caen-Nantes en direct sur Tendance Ouest

Suivez le live ici

Les deux équipes sont face à leur destin. Si le partage des points est à peine envisageable, la défaite ne l'est pas du tout. La course à la montée en Ligue 1 entre en effet dans ces derniers instants. Et tout peut basculer dès ce soir pour l'une et l'autre formation. Nantes tentera de conforter sa place sur le podium, tandis que la SM Caen tentera de lui chiper.

Une seule solution pour les joueurs de Patrice Garande : s'imposer par plus de deux buts d'écart. La confrontation promet d'être passionnante et électrique. Tendance Ouest et Tendance Ouest.com vous proposent de suivre ce match en direct et en intégralité avec aux manettes Thibault Deslandes, Sylvain Letouzé et Yann. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Soyez au rendez-vous !

