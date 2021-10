Roland Giraud confie sa vision de la vie, parle de ses amours, témoigne de sa foi, dans un livre bouleversant et juste. Il évoque ses souvenirs d’enfance au Maroc, où il est né.

Puis vient la notoriété, qui ne cessera de croître, aboutissant à un palmarès impressionnant : plus de 60 pièces de théâtre et presque autant de films et de téléfilms en bientôt 50 ans de carrière, laquelle se poursuit avec le succès que l’on sait. Il raconte sa passion du métier, les coulisses de ce monde qui fascine, son ami Coluche et les autres…

Et soudain, le drame lorsque sa fille unique, Géraldine, est assassinée dans des conditions aussi horribles que mystérieuses. Cette affaire défraie longtemps la chronique.

Après des années de silence, Roland Giraud accepte de confier cette autre vie, intime et déchirée.

Site de l'Editeur: http://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/roland-giraud-en-toute-libert%C3%A9/







Tendance confidences avec l'acteur Roland Giraud Impossible de lire le son.