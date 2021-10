Kidman, Auteuil et Waltz au jury cannois présidé par Spielberg

Steven Spielberg sera entouré au total de quatre femmes et quatre hommes, parmi lesquels les réalisateurs taïwanais Ang Lee et le Roumain Cristian Mungiu.

- Nicole Kidman, couronnée d'un Oscar en 2003 pour "The Hours", est venue plusieurs fois à Cannes comme en 2001 présenter "Moulin Rouge" de Baz Luhrmann. En 2003, elle défendait "Dogville" du Danois Lars von Trier et l'an dernier "Paper boy" de Lee Daniels. Après "Stoker" du Coréen Park Chan-Wook, dans les salles françaises le 1er mai, on la verra à la fin de l'année dans le très attendu biopic "Grace de Monaco".

- Daniel Auteuil, acteur et réalisateur français, a reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 1996 pour "Le Huitième Jour", ex æquo avec Pascal Duquenne. Deux fois César du meilleur acteur pour "Jean de Florette" (1987) et "La fille sur le pont" (2000), il a reçu en 2005, le prix du cinéma européen pour son interprétation dans "Caché" de Michael Haneke.

- Christoph Waltz, 56 ans, était inconnu du grand public jusqu'en 2009 et son rôle d'officier SS dans "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino qui lui a valu le prix d'interprétation masculine à Cannes et l'Oscar du meilleur second rôle. C'est encore grâce à Quentin Tarantino qu'il a reçu cette année l'Oscar du meilleur second rôle pour "Django Unchained".

- Le réalisateur taïwanais Ang Lee a reçu deux fois l'Oscar du meilleur film, en 2006 pour "Le secret de Brokeback Mountain" et cette année avec "L'odyssée de Pi". Il s'était rendu célèbre en 2000 grâce à "Tigre et dragon".

- Le Roumain Cristian Mungiu a raflé la Palme d'Or à Cannes en 2007 pour "4 mois, 3 semaines, 2 jours". Il est revenu sur la Croisette l'an dernier avec "Au-delà des collines".

- Vidya Balan est l'une des actrices indiennes les plus en vue à Bollywood, une présence qui illustre le choix des organisateurs du Festival de Cannes de célébrer cette année sur la Croisette le centenaire du cinéma indien.

- Lynne Ramsay, réalisatrice britannique, avait présenté en 1999 son premier long métrage, "Ratcatcher", au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard. Elle était revenue en 2002 à Cannes avec "Morvern Callar". Cette année, son court-métrage "Swimmer" figure dans la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs.

- La réalisatrice japonaise Naomi Kawase n'est pas non plus une inconnue à Cannes, où elle a obtenu en 1997 la Caméra d'Or récompensant une première oeuvre pour "Suzaku" et le prestigieux Grand prix en 2007 pour "La forêt de Nogari".